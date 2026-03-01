İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, İsrail ve ABD’nin ortak saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edildi. İran basınında yer alan haberlere göre Ahmedinejad’ın, başkent Tahran’da bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İddialara ilişkin İranlı yetkililerden henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Narmek Mahallesi hedef alındı iddiası

Haberlere göre saldırının, Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde gerçekleştirildiği belirtildi. Ahmedinejad’ın bulunduğu noktaya yönelik düzenlenen operasyonun gece saatlerinde yapıldığı ileri sürüldü.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı, ancak resmi makamların konuya dair sessizliğini koruduğu bildirildi.

Resmi açıklama bekleniyor

İddiaların kısa sürede uluslararası kamuoyunda yankı bulduğu belirtilirken, İran yönetiminden yapılacak olası bir açıklama merakla bekleniyor. Uzmanlar, haberin doğrulanması halinde bunun bölgesel gerilimi daha da artırabileceğine dikkat çekiyor.

Mahmud Ahmedinejad kimdir?

1956 yılında İran’ın Simnan eyaletine bağlı Aradan köyünde dünyaya gelen Mahmud Ahmedinejad, küçük yaşta ailesiyle birlikte Tahran’a taşındı.

Siyasi kariyerine yerel yönetimlerde başlayan Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti Valiliği görevini yürüttü. 2003-2005 döneminde ise Tahran Belediye Başkanı olarak görev aldı.

2005 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda zafer kazanarak İran’ın altıncı cumhurbaşkanı oldu. 3 Ağustos 2005’te göreve başlayan Ahmedinejad, 2013 yılına kadar iki dönem ülkeyi yönetti.

Görev süresinin ardından İran’da üst düzey danışma organlarından biri olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı. 2017 yılında yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak istemiş ancak başvurusu kabul edilmemişti.