İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik askeri operasyonların önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacağını açıkladı. Netanyahu, İsrail güçlerinin şu anda Tahran’ın merkezine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Güvenlik zirvesi sonrası açıklama

Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Mossad Direktörü David Barnea ile yapılan güvenlik toplantısının ardından kamuoyuna seslendi.

Toplantıda İran’a yönelik operasyonların seyri ve yeni adımların ele alındığı bildirildi. Netanyahu, saldırıların “kararlılıkla süreceğini” vurguladı.

“Önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşacak”

İsrail Başbakanı, İran’ın başkenti Tahran’ın merkezine yönelik operasyonların halihazırda devam ettiğini ifade ederek, bu saldırıların önümüzdeki süreçte artacağını dile getirdi.

Netanyahu, İsrail ordusunun tüm kapasitesinin devreye alındığını ve operasyonların stratejik hedeflere odaklandığını savundu.

Tel Aviv ve Beit Shemesh mesajı

Netanyahu ayrıca Tel Aviv ve Beit Shemesh’te düzenlenen saldırılara da değindi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Netanyahu, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu.

Saldırıların ardından ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

“İsrail’in varlığını güvence altına almak için”

Netanyahu, İran’a yönelik operasyonların İsrail’in güvenliği ve geleceği açısından zorunlu olduğunu ileri sürdü. Açıklamasında, ABD ile yürütülen ortak çabaların bu süreçte etkili olduğunu belirterek, uzun süredir hedeflenen askeri adımların atıldığını söyledi.

Bölgede karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik sürerken, Orta Doğu’da tansiyonun yüksek seyrettiği değerlendiriliyor.