Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ece Ronay hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik paylaşımları nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

Başsavcılıktan resmi açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, Ronay’ın kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden TSK’ya yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu içeriklerin Türk Ceza Kanunu’nun 301/2 maddesi kapsamında değerlendirildiği ve “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.