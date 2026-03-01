İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına yaptığı açıklamalarda ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmalar, ülke liderliğinde başlayan geçiş süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, üst düzey yönetime yönelik saldırıların ardından İran’da geçici bir yönetim mekanizmasının devreye alındığını duyurdu.

Geçiş konseyi kuruldu

Arakçi’nin açıklamasına göre, ülkenin dini liderinin hayatını kaybetmesinin ardından bir geçiş konseyi oluşturuldu. Konseyin; Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Anayasayı Koruma Konseyi’nden bir hukukçudan oluştuğunu belirten Arakçi, bu üçlü yapının yeni lider seçilene kadar yönetim sorumluluğunu üstleneceğini söyledi.

Sürecin hızlı ilerlemesini beklediklerini ifade eden Arakçi, Uzmanlar Meclisi’nin kısa süre içinde toplanarak yeni dini lideri belirleyeceğini ve bunun bir ya da iki gün içinde gerçekleşebileceğini dile getirdi.

“Savunmada sınırımız yok”

ABD ve İsrail’e karşı yürütülen askeri karşılıkla ilgili de konuşan Arakçi, İran’ın kendini savunma konusunda herhangi bir sınırlama kabul etmeyeceğini vurguladı.

Arakçi, “Kendimizi savunma konusunda hiçbir kısıtlama ya da sınırımız yok” ifadelerini kullanarak, saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.

ABD’ye “müzakere sırasında saldırı” suçlaması

İranlı Bakan, ABD’yi müzakerelerin sürdüğü bir ortamda saldırı başlatmakla suçladı. Daha önce de benzer durumların yaşandığını savunan Arakçi, İran’ın ise diplomasiye açık bir ülke olduğunu ve görüşme kapılarını kapatmadığını belirtti.

“Arap ülkeleriyle sorunumuz yok”

Arakçi, İran’ın misilleme kapsamında Arap ülkelerini hedef aldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. Basra Körfezi’nin karşı kıyısındaki ülkelerle dostane ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını ifade eden Arakçi, saldırıların doğrudan ABD hedeflerine yönelik olduğunu savundu.

“Kardeşlerimize ve komşularımıza saldırmıyoruz, Amerikan hedeflerini vuruyoruz” diyen Arakçi, bölgesel ilişkileri koruma mesajı verdi.

Hürmüz Boğazı mesajı

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı konusunda da açıklama yapan Arakçi, şu aşamada boğazı kapatma ya da deniz trafiğini engelleme yönünde bir planlarının bulunmadığını söyledi.

Bu açıklama, küresel enerji piyasaları açısından kritik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Bölgede askeri ve diplomatik gelişmeler sürerken, İran yönetiminin hem iç siyasi geçiş süreci hem de dış politika adımları uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

"Genel talimatlara göre hareket ediyorlar!"

Silahlı kuvvetlerin işleyişi hakkında da konuşan Arakçi, "Silahlı Kuvvetlerimize, seçecekleri hedefler konusunda dikkatli olmalarını söyledik. Askeri birimlerimiz şu anda aslında bağımsız ve bir nebze kopuk durumdalar. Kendilerine önceden verilmiş olan genel talimatlara göre hareket ediyorlar." dedi.