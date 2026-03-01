ABD, İran ve İsrail üçgeninde gerçekleştirilen saldırıların yankıları sürmeye devam ediyor. ABD ve İsrail ortak olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlerken, İran ise misilleme saldırılarına devam ediyor. Saldırılar sonucunda çok sayıda isim hayatını kaybederken, üç ülkeden de karşılıklı olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dini lider Hamaney hayatını kaybetti!

ABD-İsrail saldırılarında dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise , Hamaney'in öldürülmesi ve ABD ve İsrail saldırılarının ardından ilk kez devlet televizyonunda açıklamalarda bulunmuştu.

ABD de bilançoyu açıkladı!

Hayatını kaybedenlerle ilgili olarak bir açıklama da ABD tarafından geldi. ABD tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.