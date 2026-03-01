ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, gerçekleştirilen saldırılarda 48 İranlı üst düzey ismin aynı anda öldürüldüğünü öne sürdü.

“Operasyon planlanandan ileri aşamada”

Trump, ABD’nin İran’daki askeri hamlelerinin beklenenden daha hızlı ve etkili ilerlediğini savundu. Operasyonun planlanan takvimin önünde olduğunu belirten Trump, “İşler çok iyi gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, operasyonun sonuçlarının kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını ve başarı düzeyinin beklentilerin üzerinde olduğunu ifade etti.

“Kimse bu başarıya inanamıyor”

Trump, İran’daki askeri faaliyetlerin etkisine dikkat çekerek, operasyonun kapsamının ve sonuçlarının uluslararası kamuoyunda şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

Açıklamalar, Washington’un bölgedeki askeri stratejisini daha da sertleştirdiği yönünde yorumlandı.

Hürmüz Boğazı açıklaması!

İran halkına çağrıda bulunan ve 'kendi geleceklerini kontrol altına almaları' gerektiğini söyleyen Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ya da petrol fiyatları konusunda da endişeli olmadığını ifade etti. Trump, "Hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Ben sadece doğru olanı yapıyorum. Sonunda her şey yoluna giriyor." dedi.

İran'dan görüşme talebi!

İran tarafının kendisiyle görüşmek istediğini de iddia eden Trump, kendisinin de bu görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.

Bölgesel tansiyon yükseliyor

Trump’ın sözleri, Orta Doğu’da halihazırda yüksek olan gerilimi daha da artırabilecek nitelikte değerlendiriliyor. İran tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, karşılıklı söylemlerin diplomatik zemini zorladığı belirtiliyor.