İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan resmi af talebinde bulunduğu öğrenildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden konu hakkında yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bunun önemli sonuçlar doğuran olağanüstü bir talep olduğunun farkındadır. İlgili tüm görüşleri aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı talebi sorumlu ve samimi bir şekilde değerlendirecektir” ifadelerine yer verildi. Başbakanlık Ofisi'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump da iki hafta önce İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a yolladığı mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini talep ettiği ifade edilmişti.