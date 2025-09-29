Son Mühür - Geçtiğimiz akşam alkollü halde sokakta yürüyen ünlü oyuncu Nejat İşler, karşılaştığı magazin muhabirinin sorularını yanıtlamayı reddedince ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Muhabirin ısrarlı sorularına sinirlenen Nejat İşler, önce kendisine müdahale edilmemesini isteyerek muhabiri uyardı. Ancak muhabirin ısrarını sürdürmesiyle aralarında sözlü tartışma başladı. “Kavga edeceksek edelim” diyerek muhabirin üzerine yürüyen İşler, yüksek sesle tepki göstermeye başladı. Muhabirin tavrını sürdürmesi üzerine İşler, sonunda küfür etti. Bu gelişmenin ardından Beyaz TV muhabiri Tarık Eker, Nejat İşler’e kafa attı.

Tarık Eker, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle açıklamada bulundu:

"Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanılan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bu açıklamayı yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka isteğim ve arzum yoktur. Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler'in yanına giderek röportaj yapmak istediğim talebimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler, 'Sen Osman Gökçek'in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S... git.' diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.

Kurmuş olduğu bu cümlelerin üzerine terbiyemi bozmadan, 'Nejat Bey niye böyle konuşuyorsunuz? Ayıp oluyor.' dememe rağmen küfür ve hakaretlerine devam etti. Daha önce birçok kez meslektaşlarımla bu tarz olaylar yaşayan İşler, 'Sen bu köpeklerin yanında neden çalışıyorsun?' şeklinde bana sorular sordu. Kendisine, 'Ben bu sektöre 20 yılımı vermiş bir magazin muhabiriyim, görevimi yapıyorum. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğum bir kız çocuğum var' diye konuşup yanından uzaklaşsam da arkamdan ağır hakaretler ve küfürler sarf etti.

Bununla da yetinmeyen oyuncu, alkolün de etkisiyle, 'Senin patronunu da kızını da...' diye ekleyip küfür ve hakaretlerine devam etse de ağzımı açıp tek bir kelime etmedim. Aynı muhitte diğer gazeteci arkadaşlarım gibi haber aramaya devam ettiğim sırada bir kez daha karşılaştığım Nejat İşler'e soru sormak istediğim sırada küfürler ve hakaretlere devam etti. Fevri hareket ederek hiçbir zaman yaşamak istemediğim bir hadise yaşandı.

Yaşanan bu olaydan dolayı, çalıştığım kurumdan, Nejat İşler'den, kızımdan ve tüm kamuoyundan özür dilerim. Beni yakından tanıyan meslek arkadaşlarım ve yöneticilerim iyi bilirler ki uzun yıllar emek verdiğim magazin gazeteciliğinde asla böyle bir durum yaşamadım.

En önemlisi, ben bir kız çocuğu babasıyım; evladımla alakalı sarf ettiği sözleri kaldıramadım. Yaptığım şeyin yanlış olduğunun farkındayım ama evladımla ilgili sözleri sonrası böyle bir eylemde bulunduğum ve çalıştığım kurumu böyle bir olayla karşı karşıya bıraktığım için özür diliyorum."