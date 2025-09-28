Son Mühür- Ünlü oyuncu Nejat İşler ile bir gazeteci arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Mekan çıkışında başlayan tartışma, küfür ve kafa atma görüntüleriyle gündeme damga vurdu.

Mekan çıkışı gerilim

Nejat İşler, önceki gece bir mekan çıkışında basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Alkollü olduğu gözlenen oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin ısrarcı tavırlarına tepki gösterdi.

İşler’in tepkisi

Soruları yanıtsız bırakmak isteyen ünlü isim, bağırarak karşılık verdi. Oldukça öfkeli görünen İşler, ayakta durmakta güçlük çekerken “Beni rahat bırakın, kavga etmek istiyorsanız edelim.” diyerek sert ifadeler kullandı ve küfürler savurdu.

Ortalık karıştı

Oyuncunun bu sözlerinin ardından ortamda tansiyon yükseldi. Sinirlenen bir gazeteci, İşler’e kafa attı. Yaşanan bu anlar çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın görüntülerinin yayılmasıyla birlikte tartışma büyüdü. Hem İşler’in tavrı hem de gazetecinin tepkisi sosyal medyada geniş yankı buldu.