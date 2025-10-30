Son Mühür - Süper Lig’in 11. haftasında görev yapacak hakemler duyuruldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis skandalı sonrası hakemleri açıklaması Türk futbolunda büyük yankı uyandırırken, Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinin düdükçüleri de netlik kazandı.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi

Cumartesi günü sahne alacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında orta hakem Cihan Aydın olurken, yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Adnan Deniz Kayatepe olarak belirlendi. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Pazar günü gerçekleşecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdüğü Ali Yılmaz çalacak. Yılmaz'ın yardımcı hakemleri ise İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken ve Direnç Tonusluoğlu olacak.