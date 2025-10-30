Son Mühür - Fenerbahçe’de son dönemde form düşüklüğü yaşayan Sebastian Szymanski için Fransa’dan beklenmedik bir talip ortaya çıktı. TransferFeed’in haberine göre, Olimpik Lyon, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Paulo Fonseca’nın, Szymanski’nin yaratıcı oyun tarzı ve güçlü şut yeteneği nedeniyle transferi onayladığı ifade edildi.

14 milyon euroluk bonservis bedeli

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Szymanski için 14 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Sarı-lacivertliler, Polonyalı yıldızı sezon başında Dinamo Moskova’dan 9,75 milyon euro ödeyerek kadroya katmıştı. Szymanski’nin performansı sadece Fransa’nın değil, Almanya ve İngiltere’den de bazı kulüplerin ilgisini çekti. Özellikle Bundesliga takımlarının, gelecek sezon için Szymanski’yi izleme listelerine eklediği kaydedildi.

Performansı

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti. Son haftalardaki form düşüklüğü ve eleştiriler, oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Tepkilerin hedefinde Szymanski’nin muhtemel transferi, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları arasında iki farklı görüş oluşmasına neden oldu. Bazı taraftarlar “mental olarak zor bir dönem geçiriyor, ayrılması iyi olabilir” derken, diğerleri “kalitesi tartışılmaz, toparlanırsa tekrar fark yaratır” yorumlarıyla oyuncuya destek verdi.