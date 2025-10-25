Necati Özkan, son günlerde gündeme gelen isimlerden biri oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada adı geçen Özkan’ın kim olduğu, nerede doğduğu ve kaç yaşında olduğu merak edildi. Siyasi danışmanlık ve reklam-pazarlamacılık alanlarında önemli işlere imza atan Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak biliniyor.

Reklamcılık ve strateji danışmanlığının yanı sıra, seçim kampanyalarının yönetimi konusunda uzman olan Özkan, Türkiye’de ve yurt dışında birçok siyasetçi ve partiyle birlikte çalıştı. Son olarak hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması ile birlikte gözaltına alındı.

Necati Özkan’ın adının geçtiği casusluk soruşturması İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan yolsuzluk ve casusluk iddialarıyla birlikte gündeme geldi. Yürütülen soruşturmada, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla inceleme başlatıldı. Her iki isim gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında savcılık, dijital materyalleri incelemeye aldı. Özellikle askeri mühimmat ve silah fotoğrafları, ayrıca çeşitli ülke vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Bu materyallerin, sivil kişilerin veya şirketlerin erişemeyeceği türde olduğu açıklandı. Soruşturma sürecinde, Özkan’ın yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetleri yürüttüğü ve görüşmelerini gizlilik amacıyla kriptolu telefonlarla yaptığı iddia edildi.

Başsavcılığın açıklamasında, casusluk suçlamasıyla birlikte Özkan’ın iç karışıklıkları finanse ettiğine dair bulgulara da yer verildi. Soruşturma halen devam ediyor ve Necati Özkan bu süreçte tutuklu durumda bulunuyor..

Necati Özkan kimdir?

Necati Özkan, 20 Mayıs 1960’ta Ankara’da dünyaya geldi. Kara Harp Okulu ve Ankara Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı, ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA yaptı. 1985’te Öykü Ajans’ı kurduktan sonra yüzlerce marka ve kurumun iletişim kampanyalarını yönetti. Özkan, 25’ten fazla ülkede siyasi strateji ve seçim kampanya yönetimi konusunda eğitimler verdi. Türkiye’de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu gibi önemli isimlerin kampanyalarını yönetti. Özkan, uluslararası alanda alanında en etkili 100 iletişim profesyoneli arasında gösterildi ve 70’den fazla ödül aldı.

Soruşturma ve güncel gelişmeler

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınması sonrasında başlatılan yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarında Necati Özkan’ın da ismi geçti. Savcılık, Özkan’ın ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın dijital materyallerinin incelendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında askeri mühimmat fotoğrafları ve yabancı ülke vatandaşlarının pasaport fotoğrafları gibi çeşitli belgeler bulunduğu duyuruldu. Özkan ve Yanardağ gözaltına alındı.

Uluslararası ve Türkiye’deki başarıları

Necati Özkan, 2012-2015 yılları arasında Dialogue International Network Başkanlığı, 2014-2016 arasında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığını üstlendi. 2010’da “Dünya Rüya Takımı”na seçildi, aynı yıl siyasi iletişim büyük ödülü kazandı. Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtım kampanyasıyla Adrian Ödülleri; seçim kampanyalarıyla ise Pollie, Reed, Polaris, Felis ve Golden Eagle gibi çeşitli ulusal ve uluslararası ödülleri aldı.

Akademik ve yazın hayatı

Necati Özkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Strateji” dersleri veriyor. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca, Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı ve yayımlanmış 5 kitabı bulunuyor.

Özkan’ın kariyerindeki uluslararası ödül ve sertifikalar, özellikle siyasi ve kampanya danışmanlığı alanında Türkiye’nin en prestijli uzmanlarından biri olarak adını öne çıkarıyor. Bu gelişmelerle birlikte Necati Özkan, siyasi iletişim ve kampanya yönetiminde Türkiye’nin önemli figürleri arasında yer alıyor.