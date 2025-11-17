Niğde'de art arda rahatsızlanarak hastaneye başvuran beş vatandaşta, tüketilen pastırmadan kaynaklandığı düşünülen besin zehirlenmesi şüphesi ortaya çıktı. Niğde Valiliği, tüm hastaların durumlarının iyi olduğunu açıklarken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zehirlenmeye yol açan gıda ürünlerinin tespiti için kapsamlı denetim ve numune alma sürecine başlandı.

Art Arda hastane başvuruları

Olaylar zinciri, 15 Kasım'da pastırma yedikten sonra mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle hastaneye başvuran M.K. (77) ve C.U. (57) ile başladı. Ertesi gün, 16 Kasım'da ise O.K. (53), B.K. (26) ve A.E.T. (12) aynı şikayetlerle sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

Tedavileri tamamlanan M.K., O.K. ve C.U. taburcu edilirken, B.K. ve A.E.T. isimli iki hasta tedbir amaçlı olarak servislerde gözetim altında tutulmaya devam ediyor.

Valilikten resmi açıklama ve durum değerlendirmesi

Niğde Valiliği, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hastaneye başvuran tüm vatandaşların şikayetlerinin öncesinde pastırma tükettiğinin tespit edildiği ve durumun bu çerçevede besin zehirlenmesi şüphesi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Valilik, hastaların genel sağlık durumuna ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını vurgulayarak, "Ağır durumda olan herhangi bir hasta bulunmamaktadır. Süreç, ilgili sağlık birimlerince yakından takip edilmektedir," ifadelerini kullandı.

Gıda ürünleri için kapsamlı denetim başlatıldı

Zehirlenme vakalarının kaynağını tespit etmek üzere idari ve adli süreçler hızla devreye sokuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilişkilendirilme ihtimali bulunan gıda ürünleri ve bu ürünlerin temin edildiği satış noktalarına yönelik gerekli denetim ve numune alma işlemlerine başladı. Valilik, yürütülen sürecin halk sağlığı açısından büyük bir titizlikle takip edildiğini kamuoyuna duyurdu.