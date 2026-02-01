Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, aşk iddialarını güçlendirirken her iki isimden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Samimi kareleri magazin sayfalarında geniş yer bulan ikilinin gündeme oturmasıyla birlikte özellikle Umut Şahin'in kim olduğu merak konusu oldu.

Umut Şahin kimdir

Kısmetse Olur 3. sezonda yarışan Umut Şahin, sporcu kimliği ve tarzıyla kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Aslen İzmir doğumlu olan Şahin, İstanbul'da yaşıyor.

1996 doğumlu olan Şahin şu anda 29 yaşında. Enerjisi ve yaşam tarzıyla Kısmetse Olur Aşkın Gücü 3. sezonda öne çıkan Umut Şahin, hem spor hem de girişimcilik alanında tanınıyor.

Umut Şahin'in mesleği ne

Profesyonel spor eğitmeni ve kişisel antrenör olan Şahin, özellikle fitness alanında uzun süredir aktif olarak çalışıyor. Bireysel antrenman programları hazırlamasının yanı sıra sosyal medyada motivasyon amaçlı içerikler de paylaşıyor.

Kısmetse Olur'daki ciddi ve kararlı tavrıyla dikkat çeken Şahin, yarışmadaki performansıyla sosyal medyada da popülerlik kazanmış bir isim.

Bahar Candan kimdir

Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni. Kardeşi Nihal Candan ile birlikte "Candan Kardeşler" olarak ünlenen Bahar, 1998 doğumlu ve İstanbul'da dünyaya geldi.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören Candan, avukat olma hedefiyle bilinse de televizyon programları, sosyal medya paylaşımları ve müzik denemeleriyle tanındı. 2017'de seslendirdiği "Dondurma Gibisin" şarkısı döneminde büyük ilgi gördü.

Candan, 2023'te ablası Nihal Candan ile birlikte dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmış, 20 Eylül 2024'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Cezaevi sürecinin ardından sosyal medyaya dönen Bahar Candan, şimdi ise Umut Şahin ile yaşadığı iddia edilen aşkla yeniden gündemde.