Son Mühür- Venezuela'ya yönelik şok edici operasyonuyla dünya siyasetinde yeni bir dönemin başladığını gözler önüne seren Trump'ın bir sonraki hedefi konusunda kafalar karışık.

Kimi zaman Grönland'ın kimi zaman da protesto gösterileriyle sarsılan İran'ın hedefe konduğu süreçte yeni hedefin Küba olacağını iddia eden bir ses dikkat çekti.

En düşük maliyetli operasyon...



''Jeopolitik Yüksek Basınç Alanı: KÜBA'' uyarısında bulunan Piri Reis Üniversitesi Araştırma Görevlisi Deniz Güler,

''ABD merkezli hegemonya oluşan jeopolitik işlem maliyetlerinden dolayı uluslararası güvenlik ve koruma taahhütlerini kademeli olarak terk etmektedir.

Bunu yaparken de kredi yaratma, borçlandırma, varlık balonları oluşturma ve spekülatif etki oluşturacak söylemler ile fiili adımlar atmaya da devam etmektedir. Dünya-sistemde bu eylem bütünü hegemonyanın sürdürülebilirlik mekanizmasıdır.

Aksi halde büyüyen kamu borcunu, dev ticari açığını, savaş harcamalarını, denizaşırı üsleri vb. politik rutinleri finanse edemez.

Küresel kamuoyunda dikkatler Grönland ve İran'a çevrilmiş vaziyettedir fakat Grönland ile İran'ın olası bir fiili durumda ABD'ye yaratacağı işlem maliyetleri aşırı seviyeye yükselecektir.



Ancak Venezuela'ya benzer şekilde nispeten spekülasyon yaratma potansiyeli olan ve olası bir müdahalede ABD'ye getireceği maliyetlerin de diğer tercihlere göre (Grönland ve İran) daha hafif olmasından ötürü ilk tercihin ne yazık ki Küba olacağını düşünüyorum.

Küba pek çok açıdan ABD’nin finansal büyümesini jeopolitik basıncı fazla yükseltmeden sürdürebileceği nadir coğrafi alanlardan biridir.

ABD donanması zaten bölgede...



Coğrafi olarak yakındır, diplomatik olarak kolayca yalnızlaştırılabilir, uyuşturucu ve göç gibi iç güvenliğe yönelik konularda kamuoyu nispeten daha kısa sürede yönlendirilebilir, ekonomik olarak Venezuela kadar kırılgandır ve ABD Donanması'nın hali hazırda pozisyonunu aldığı bir denizdir.

Bu sebeplerle askeri operasyon maliyeti düşüktür; jeopolitik bakımdan geri tepme riski son derece sınırlıdır ve spekülasyon etkisinin yüksek olacağı bir adadır.

Ve eğer bu adım atılırsa, jeopolitik yüksek basınç bir anda Meksika'ya kayacaktır.'' uyarısında bulundu.



Trump'tan Küba mesajı...



Trump'ın Küba'ya yönelik son mesajı da ABD'nin yeni hedefinin Küba olacağına dair iddiaları güçlendirdi.

Trump mesajında,

"Küba, uzun yıllar boyunca Venezuela'dan gelen büyük miktarda petrol ve para ile yaşadı. Karşılığında Küba, son iki Venezuela diktatörüne 'güvenlik hizmetleri' sundu ama artık bitti!

"O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü. Venezuela artık yıllarca onları rehin tutan haydutlardan korunmaya ihtiyacı yok.

Küba'ya artık petrol veya para gitmeyecek.

Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

