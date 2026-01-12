Son Mühür- ABD Başkanı Trump'la Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilime bu kez Senato da dahil oldu. Fed binasının yenilenmesinde usülsüzlük iddiaları sonrası Powell'ın Kongre'ye yalan söyleyip söylemediğine dair soruşturma açıldı.

Tarihi gelişmeler yaşanıyor...



''ABD'de tarihi gelişmelere şahit oluyoruz.'' diyen Prof. Dr. Selva Demiralp,

''Fed başkanı Powell hakkında, Fed binasının yenilenmesi konusunda Kongre'ye yalan söyleyip söylemediğine dair soruşturma başlatıldı.

Haberinin hemen ardından, uzun süredir kendisine yönelik hakaretleri sineye çeken Powell sessizliğini bozdu'' hatırlatmasında bulundu.

Siyasi baskıya boyun eğmem...

Powell hakkındaki soruşturmanın faiz indirimi konusunda aldığı tutum nedeniyle olduğunu ileri sürerek,

"Fed başkanı dahil hiç kimse kanunun üzerinde değildir. Ancak bu benzeri görülmemiş adım, hükümetin Fed üzerinde süregelen tehdit ve baskısının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Bu soruşturmanın gerçek sebebi herhangi bir usulsüzlük değil bizim merkez bankası olarak Başkan Trump'ın tercihlerinden bağımsız faiz kararı almış olmamızdır...

Bundan sonra da bu şekilde hareket edip etmeyeceğimizdir. Dört başkan döneminde görev aldım ve herhangi bir siyasi baskı ile karar almadım. Bundan sonra da Senatonun bana verdiği yetki ve saygınlıkla hizmet etmeye devam edeceğim." mesajı verdi.

Powell'ın görev süresi 15 Mayıs'ta doluyor.



Altın ve gümüş rekora koşuyor...



Yatırımcılar, Jerome Powell hakkında yürütülen cezai soruşturma nedeniyle güvenli limanlara yönelince, altın Pazartesi günü ilk kez ons başına 4.600 doları aştı, gümüş de 83.96 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.