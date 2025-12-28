Son Mühür- Yatırım araçları içinde gümüş ve altın diğer ürünleri gölgede bırakacak bir performans sergilemeye devam ediyor.

Küresel jeopolitik risklerin artarak devam etmesi ve Fed'in faiz indirimi konusundaki belirsizliği güvenli yatırım aracı olarak öne çıkan altın ve gümüşe yaradı.

70 doların görüldüğü gümüş enflasyon düzeltmesiyle birlikte 2011'deki tarihi zirvesini geride bırakmayı başardı.

Gümüşün 220 dolara kadar çıkabileceği iddialarının gündemde olduğu dönemde 1980 ve 2011'deki yükselişten sonra gelen sert düzeltmelere dikkat çekiliyor.

Gümüş ve altındaki yükselişi, ''Dijital dünyanın kilit metali gümüş…'' sözleriyle değerlendiren Upgrovia CEO'su ekonomist Ebru Usta,

''Altın ve gümüş, bu haftaya da yeni rekorlarla başladı ama bu yıl daha büyük bir rekor sahibi hisse var: Fresnillo.

Bu yılın başından bu yana;

-Altın %70

-Gümüş %140

-Fresnillo hissesi %420 yükseldi.'' hatırlatmasında bulundu.

''Meksikalı bu şirketin hissesi Londra Borsası’nda (LSE) işlem görüyor.'' diyen Usta,

''Fresnillo, dünyada saf gümüş üretiminde 1. sırada yer alıyor. Yani, gümüşü yan ürün olarak değil, ana ürün olarak çıkaran en büyük şirketlerden biri.

Aynı zamanda Meksika’nın ikinci büyük altın üreticisi konumunda.

Fresnillo’nun madencilik ve arama ruhsatları Meksika’da yaklaşık 2,1 milyon hektarı buluyor.

Bu, birkaç ülkenin yüzölçümüne denk gelecek kadar büyük bir arazi ağı.

Fresnillo’un faaliyet sahasında gümüş madenciliği geçmişi 1500’lü yıllara kadar uzanıyor; bu bölge tarih boyunca dünyanın en önemli gümüş üretim merkezlerinden biri oldu.

Şirketin maden sahalarında her gün yaklaşık 8.200 ton gümüş cevheri çıkarılıyor.'' değerlendirmesinde bulunuyor.

2.1 milyon hektarlık toprağıyla Fresnillo şirketi İsrail, Slovenya ve Kuveyt'ten daha büyük bir toprak parçasına hükmediyor.