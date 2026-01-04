Son Mühür- Yaklaşan All Star etkinliği öncesi MVP adayı pivotlar birbiri ardında gelen sakatlıklarla gündemde.

Victor Wembanyama ve Nicolo Jokic'in ardından bu kez korkutan isim Alperen Şengün oldu.

Houston Rockets'in deplasmanda Dallas Mawericks'e konuk olduğu karşılaşmanın 64. saniyesinde bir hava topu mücadelesinde sağ ayağıyla yere ters basan başarılı sporcu acı içinde yere yığıldı.

Şengün'ün yaşadığı sakatlığın ardından süre almadığı karşılaşmayı ev sahibi Dallas 110-104'lük skorla kazanmayı bildi.



Houston'da Kevin Durant 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asist ve 3 blokla oynamasına rağöen yenilgiyi önleyemedi.

Amen Thompson 20 sayı, 12 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 1 blok, Tari Eason ise 19 sayı, 10 ribaund ve 2 asistlik performans sergiledi.



Ev sahibi Dallas'da 26 sayı ve 12 ribaundla Anthony Davis karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Bu yenilgiye rağmen NBA Batı Konferasnsı'nda Houston, Oklahoma, Spurs ve Nuggets'ın ardından dördüncü sırada yer almaya devam ediyor.