Anthony Musaba’yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekip, Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Christopher Nkunku için girişimlerini yoğunlaştırdı. İtalya basınında yer alan haberler, taraflar arasında hareketli saatler yaşandığını ortaya koydu.

İtalyan basını: Görüşmeler sıklaştı

Calcio Mercato’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Milan forması giyen Nkunku transferi için ciddi bir baskı kuruyor. Haberde, son saatlerde kulüpler arasında temasların arttığı ve transfer sürecinin büyük ölçüde futbolcunun vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

Sportif direktörler masaya oturdu

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku’nun bonservis bedeli konusunda yeniden görüşme gerçekleştirdi. Tarafların, rakamsal detaylar üzerinde pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe resmi teklif için hazır

Sarı lacivertli yönetimin, Milan’ın talep ettiği bonservis bedelinin belirli bir seviyeye inmesi halinde yazılı ve resmi teklifi sunmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Tare’den Nkunku açıklaması

Milan cephesinden de konuya ilişkin açıklama gelmişti. Sportif Direktör Igli Tare, Sky Sports’a yaptığı değerlendirmede, Nkunku’nun takımdaki geleceğine dair çıkan iddiaları şu sözlerle yorumlamıştı:

“Transfer dönemindeyiz ve doğal olarak birçok spekülasyon oluyor. Nkunku, bizim için her zaman önemli bir oyuncu oldu. Takıma adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamladı ve son dönemde yükselen bir performans sergiliyor.”

Bu sezonki performansı

Christopher Nkunku, bu sezon Milan formasıyla 15 resmi maçta görev aldı. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Milan’ın, oyuncuyu kadrosuna katmak için Chelsea’ye 37 milyon Euro ödediği biliniyor.