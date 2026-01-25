Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Eyüpspor ise kritik maçta evinde Beşiktaş karşısında sürpriz yaparak çıkışa geçmek istiyor. Ligde 14 puanla 17. sırada bulunan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında puan mücadelesi verecek.

Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Eyüpspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig 19. hafta mücadelesi 26 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

Eyüpspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Eyüpspor-Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Beşiktaş'ta iki eksik

Siyah Beyazlı takımda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş 9 maçtır yenilmiyor

Siyah Beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor. Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Bu dönemde Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen Siyah Beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Ligde 4. randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah Beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın 7 golüne Eflatun Sarılı takım 3 golle karşılık verdi. Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

Puan durumu

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Eyüpspor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 17. sırada yer alıyor.

Maç bilgileri

Bilgi Detay Tarih 26 Ocak 2026 Pazartesi Saat 20:00 Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadı Yayın beIN SPORTS 1 Hakem Yasin Kol