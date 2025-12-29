Son Mühür- Dünya basketbolunun kalbinin attığı bir numaralı adres olan NBA'de 2025'in son hafta maçları için sonucu merakla beklenen karşılaşmada Los Angeles Lakers, Sacramento Kings karşısında yıldızlarının etkili oyunuyla galibiyete uzandı.

Luka Doncic'in 34 sayı, 5 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 1 blokla, LeBron James'in 24 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadığı karşılaşmada Lakers sahadan 125-101'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Kings'de DeMar DeRozan'ın 22 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.



Kariyer rekoru geldi...



Torontı Raptors, Golden State Warriors karşısında uzatmaya giden maçta 141-127'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Toronto'da Scottie Barnes 23 sayı, 25 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 1 blokluk muhteşem performansıyla galibiyette aslan payı alan oyuncu oldu.

Warriors'da Stephen Curry'in 39 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Lakers- Kings: 125-101

Trail Blazers-Celtics: 114-108

Raptors- Warriors: 141-127

Clippers- Pistons: 112-99

Wizards- Grizzlies: 116-112

Thunder- 76ers: 129- 104