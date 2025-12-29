Ara transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte ikinci kaleci konumundaki İrfan Can Eğribayat ile yolların ayrılması gündeme gelirken, kulüp eski kalecisi Mert Günok için yeniden devreye girdi.

İrfan Can Eğribayat’a Avrupa’dan iki talip

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İrfan Can Eğribayat’ın transferi için Polonya’dan iki kulüp harekete geçti. Lech Poznan ile Legia Varşova, genç kalecinin bonservisi için 1,2 milyon euro ödemeye hazır olduklarını iletti. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun tercihine göre bu iki kulüpten birine transferine onay vereceği ifade ediliyor.

Mert Günok’la görüşmeler ilerledi

İrfan Can Eğribayat’ın olası ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok’la temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Deneyimli kaleciye kulüp bulması yönünde bildirim yapılmasının ardından sarı-lacivertliler devreye girdi.

Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtiliyor.

Samsunspor’u reddetti, Fenerbahçe’ye yaklaştı

Mert Günok’un, kendisine teklif sunan Samsunspor’u geri çevirmesi, Fenerbahçe ihtimalini güçlendirdi. Deneyimli kalecinin, kariyerine yeniden sarı-lacivertli formayla devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Altyapıdan Avrupa’ya uzanan bir Fenerbahçe hikayesi

Mert Günok, futbol kariyerine 2001 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte görev yapan milli kaleci, 2015 yılına kadar Fenerbahçe formasını terletti. Olası transferle birlikte Günok, yıllar sonra yeniden Kadıköy’e dönmüş olacak.

Yönetimden sessiz ama kararlı adımlar

Fenerbahçe cephesinde transfer sürecinin sessiz ancak planlı şekilde ilerletildiği, hem İrfan Can Eğribayat’ın satışından gelir elde edilmesinin hem de Mert Günok’un tecrübesiyle kaleci rotasyonunun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.