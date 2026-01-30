Son Mühür- Bu sezonun draftında birinci sıradan seçilen Cooper Flagg NBA'e ısındığını gösterdi.

Çaylak oyuncunun 49 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 1 blokla oynadığı karşılaşmada konuk Hornets sahadan 121-123'lük skorla galip ayrılmayı başardı.



Dallas'da Klay Thompson 16, Brandon Willams'ın 15 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Hornets'in galibiyetinde aynı zamanda üniversitede Flagg'ın oda arkadaşı olan çaylak oyuncu Kon Knueppel 34 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle öne çıkan isim oldu.

Dallas bu sonuçla bu sezondaki 29'uncu yenilgisini alırken Hornets 21'inci galibiyetine imza atmış oldu.



Alperen'in süresi azaldı...



Son maçta evinde San Antonio Spurs'e boyun eğen Hosuton Rockets'in rakibi Atlanta Hawks'dı.

Sadece 28 dakika sahna alan Alperen Şengün karşılaşmada 9 sayı, 13 ribaund, 4 asist, 3 blokla oynadı.



Kevin Durant'ın 34 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle öne çıktığı karşılaşmada Houston takım olarak 14 blokluk performans sergiledi.

Ev sahibi Atlanta'da deneyimli oyunjcu J. McCollum 23 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Houston bu sonuçla bu sezondaki 29'uncu galibiyetine imza atarken Atlanta 26'ıncı kez sahadan boynu bükük ayrılmak zorunda kaldı.

NBA'de gecenin sonuçları...



Timberwolves- Thunder: 123-111

Nuggets-Nets: 107-103

Bulls-Heat: 113-116

Suns-Pistons: 114-96

Mawericks-Hornets: 121-123

Hawks- Rockets: 86-104