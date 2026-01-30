Son Mühür - FCSB beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe kalecisi Ederson, oynadıkları futbolu eleştirirken Süper Lig’deki şampiyonluk yarışıyla ilgili sözleriyle Galatasaray’a da mesaj gönderdi.

''Ders çıkaracağız...''

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son haftasında Fenerbahçe, Romanya’da FCSB ile 1-1 berabere kalarak grup maçlarını tamamladı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson, karşılaşma ve takımın ortaya koyduğu performansa dair değerlendirmelerde bulundu. Brezilyalı file bekçisi, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, "Maçın genelinde pasif bir performans sergiledik. Rakibe çok fazla kontratak şansı verdik. Hiçbir maçta bu kadar kontratak fırsatı veremezsiniz. Bunlar ciddi tehlike yaratır. Bu maçtan ders çıkaracağız" dedi.

''Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz''

Ederson, Avrupa karşılaşmasının ardından Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesine de değindi. Liderle aralarındaki puan farkına vurgu yapan tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek iddialı konuştu.