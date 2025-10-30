Son Mühür- Dünya basketbolunun zirvesi NBA'de Houston Rockets bu sezon ikinci galibiyetini Toronto deplasmanında almayı başardı.

Sezona üst üste iki mağlubiyetle başlayan Houston'da galibyeti getiren oyuncular arasında milli yıldızımız Alperen Şengün öne çıkan isim oldu.



35 dakika sahada kalan Şengün karşılaşmayı,

18 sayı

8 ribaund

9 asist

2 top çalma

2 blokluk performansla tamamladı.



Durant'tan 31 sayı...



Houston'da Kevin Durant 31 sayı, 5 ribaund, Amen Thompson 18 sayı, 9 ribaund, 7 asist, Jabari Smith Jr. 25 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Bu sezon dördüncü mağlubiyetini alan ev sahibi Toronto Raptors'ta Brandon Ingram 29 sayı, Scottie Barnes 31 sayı, İmmanuel Qıckley ise 15 sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Houston'u Toronto karşısında galibiyete götüren ana etken ribaundlardı.

Houston karşılaşmada 17'si hücum 53 ribaundla oynarken Toronto'nun toplam ribaundu 22'de kaldı.