Türk futbolu ve Galatasaray camiası, bugün sarsıcı bir haberle yasa boğuldu. Sarı-kırmızılı kulübün efsane isimlerinden, milli formanın unutulmaz golcüsü, spor yazarı ve yorumcu Gökmen Özdenak, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hem saha içindeki yeteneği hem de saha dışındaki beyefendi kişiliğiyle tanınan Özdenak’ın vefatı, spor dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Galatasaray’ın altın çağında bir golcü portresi

Galatasaray Spor Kulübü, 6225 sicil numaralı divan kurulu üyesi olan Gökmen Özdenak’ın vefatını derin bir kederle duyurdu. Henüz 20 yaşındayken sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Özdenak, tam 13 yıl boyunca kulübün başarısı için ter döktü. Bu süreçte kazanılan 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası zaferinde attığı kritik gollerle başrol oynayan efsane isim, 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa arenalarındaki 50. golüne imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Özdenak ailesinin bir ferdi olarak Yasin, Doğan ve Mustafa ile birlikte Galatasaray armasını gururla temsil eden Gökmen Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra da keskin kalemi ve objektif yorumlarıyla medya dünyasının en saygın simalarından biri haline geldi.

Ay-Yıldızlı formayla geçen onurlu yıllar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da milli takıma uzun yıllar hizmet eden başarılı futbolcu için taziye mesajı yayımladı. Ay-yıldızlı bayrağımızı farklı yaş kategorilerinde toplamda 14 kez temsil eden Özdenak, özellikle A Milli Takım düzeyindeki 9 karşılaşmada sergilediği performansla hafızalara kazındı. Kariyer yolculuğunda sadece Galatasaray değil, İstanbulspor’un başarısı için de mücadele eden Özdenak, kardeşi ünlü kaleci Yasin Özdenak ile birlikte Türk futbolunun en karakteristik kardeş profillerinden birini çizdi. Kazandığı 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanına 2 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık ve tarihi Türkiye 50. Yıl Kupası başarılarını ekleyen Özdenak, Türk futbolunun gelişimine her kademede şahitlik etti.

Futboldan medyaya uzanan bir kariyer

Aktif futbolculuk yaşantısını noktaladıktan sonra mikrofon başına ve yazı masasına geçen Gökmen Özdenak, televizyon ekranlarında kendine has üslubuyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında gerçekleştirdiği yorumculuk ve gazetelerdeki spor yazarlığı ile futbolun nabzını tutan efsane isim, sporun sadece fiziksel bir güç değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu her fırsatta dile getirdi. Galatasaray ve milli takımın yanı sıra tüm spor camiasının başsağlığı dileklerinde birleştiği Gökmen Özdenak, Türk futbol tarihinin en özel sayfalarında, hem bir şampiyon hem de bir futbol bilgesi olarak anılmaya devam edecek.