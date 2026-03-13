İzmir’de tüyler ürperten bir kadına yönelik şiddet ve alıkoyma olayı, yargı gündemine damga vurdu. Şiddet sarmalından kaçmaya çalışan genç bir kadının, en hassas noktası olan evladı üzerinden kurulan hain bir tuzakla ölüme sürüklendiği iddia edildi. Aylin G. isimli genç kadın, dördüncü kattaki bir dairenin balkonundan aşağı atılması sonucu ağır yaralanırken, olayın faillerinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Anne sevgisi suistimal edildi: Sinsi bir tuzak

Yaşadığı sistematik darp olayları nedeniyle eşi O.G. hakkında yasal işlem başlatıp koruma talep eden Aylin G., can güvenliğini sağlamak amacıyla Torbalı’da yaşayan ailesinin yanına sığınmıştı. Çiftin arasındaki bitmek bilmeyen huzursuzluklar nedeniyle 8 yaşındaki kızları devlet tarafından koruma altına alınırken, trajedinin fitili "ortak arkadaş" maskesi altındaki A.E.’nin devreye girmesiyle ateşlendi. İddiaya göre A.E., genç kadını arayarak evladına kavuşması için çocuk esirgeme kurumu yetkilileriyle görüşme yapacaklarını söyleyerek kandırdı. Çocuğunu göreceği ümidiyle bulunduğu adresi paylaşan ve A.E.’nin aracına binen Aylin G., aslında korkunç bir pusunun içine çekildiğinden habersizdi.

Yol boyunca süren işkence ve alıkoyma

Planlanan güzergah üzerinde aracın durdurulmasıyla birlikte, hakkında şikayetçi olduğu eşi O.G.’nin arabaya binmesi Aylin G. için kâbusun başlangıcı oldu. Araç içerisinde hareket halindeyken başlayan fiziksel saldırı ve hakaretler, genç kadının direncinin kırılmasına yönelik bir işkenceye dönüştü. Sosyal hizmetlere gitmek yerine Yeşilyurt semtindeki ıssız bir eve götürülen Aylin G., burada da saatlerce darp edilerek özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Şüphelilerin, genç kadını şikayetinden vazgeçirmek veya cezalandırmak amacıyla bu yöntemlere başvurduğu tahmin ediliyor.

Balkondan ölüme itilme iddiası ve yaşam mücadelesi

Kapatıldığı evde bir anlık fırsat bularak çevredekilerden imdat istemek amacıyla balkona koşan Aylin G.’nin, eşi tarafından acımasızca dördüncü kattan aşağı fırlatıldığı öne sürüldü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan genç kadını kanlar içinde bırakan saldırganlar, olayın hemen ardından kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan Aylin G., dört gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışırken; emniyet birimleri firari eş O.G. ve suç ortağı olduğu iddia edilen A.E.’nin izini sürmeye devam ediyor.

