Son Mühür- ABD'nin 28 maddelik barış planına Avrupalı liderlerin desteğiyle dur demeyi başaran Ukrayna, Rusya'ya karşı Kiev'in savunmasında yeni bir strateji peşinde görünüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenkiy 7 Ekim tarihinde Danimarka Sanayi, Ticaret ve Mali İşler Bakanı Morten Bodskov ile görüşmüş taraflar, Danimarka topraklarında inşa edilecek Ukrayna askeri tesisi için el sıkışmıştı.



"Biz Avrupa ile savaşmak istemiyoruz. Ama onlar savaşmak istiyorsa, biz buna hazırız." mesajı veren Rusya Devlet Başkanı Putin'in sözlerine Avrupa'nın tepkisi Ukrayna'ya daha fazla destek vermek oldu.



İlk kez bir NATO ülkesi...



İlk kez bir NATO ülkesi kendi topraklarını Ukrayna'nın askeri tesis inşa etmesi için açacak olan adım hayata geçiyor.

Danimarka'nın Vojens kasabasında Ukrayna askeri katı roket yakıtı üretecek bir tesis inşa edecek.

İnşaatın sembolik başlangıcı, Danimarka Ekonomi Bakanı, yerel belediye başkanı Mads Skau ve Fire Point'in Danimarka şubesinin başkanı tarafından gerçekleştirildi. Tesisin 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor