Son Mühür- Rusya ve Ukrayna arasında dördüncü yılına giren savaşın faturasını enerji kriziyle ödeyen Almanya, yeni dönemde savunma sanayisi temelli bir büyüme peşinde.

ABD'nin NATO'ya olan desteğinin sorgulandığı süreçte Almanya, Bundeswehr İnovasyon Merkezi'ni hizmete aldı.

''Almanya savunma sanayisinde sivil ve askeri işbirliğini güçlendiriyor ve diğer bağlantılı sanayi sektörlerinin de savunma sanayi üretimine dahil olmasını teşvik ediyor.'' tespitinde bulunan TÜSİAd Almanya Temsilcisi Alper Üçok,

''Berlin'de savunma, otomotiv ve tedarikçi sektörleri ile Savunma ve Ekonomi Bakanlığının ortak zirvesinde sivil ve askeri endüstrilerin yakın işbirliğinin güçlendirileceği duyuruldu.

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen "SVI-Connect" adlı eşleştirme platformu güçlendirilmiş işbirliğinin ilk somut ürünü. Almanya'nın savunma sanayi atılımı, otomotiv gibi zorlanan bazı Alman sanayi sektörleri için bir çıkış yolu olabilir.'' mesajı verdi.



Teknoloji odaklı merkez...



Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche'ın katılımıyla temelleri atılan inovasyon merkezi Almanya'nın bu konuda kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Erding'deki yeni Bundeswehr İnovasyon Merkezi'nin (InnoZBw) bünyesinde teknoloji odaklı inovasyonlar için merkezi bir koordinasyon ve yönetim unsuru olacağı belirtiliyor.

1 Aralık'ta kapılarını açan İnovasyon Merkezi'nin resmi açılışı önümüzdeki yıl yapılacak. InnoZBw'in, yerel paydaşları bir araya getirip ağ oluşturarak askeri araştırma ve testler, sivil inovasyon ekosistemi ve silahlı kuvvetler arasında köprü kurması hedefleniyor.

Almanya'nın 2029'a kadar savunma sanayisine 100 milyar avroluk yatırım yaparak 50 bin yeni istihdam yaratması hedefleniyor.