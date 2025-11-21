Galatasaray’ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz’ın A Milli Takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası durumu netleşti. Ali Naci Küçük'ün haberine göre, milli takım dönüşü sabah saatlerinde çekilen MR görüntüleri sonrası futbolcunun sağlık raporu kulübe iletildi.

Sol elinde çatlak belirlendi

Yapılan kontrollerde 25 yaşındaki oyuncunun sol elinde birden fazla çatlak tespit edildiği öğrenildi. Sakatlık bölgesindeki ağrıların ciddi seviyede olduğu, buna rağmen oyuncunun tedaviye hızla başladığı aktarıldı.

Gençlerbirliği maçında fedakârlık ihtimali

Teknik heyetin durumu yakından takip ettiği, Barış Alper Yılmaz’ın da Gençlerbirliği maçında sahada olmak istediği belirtildi. Sağlık ekibi tarafından özel tedavi ve koruyucu bandaj uygulaması üzerinde durulduğu, futbolcunun fedakârlık yaparak forma giyebileceği ifade ediliyor.

Sezon performansı yüksek seviyede

Galatasaray’ın bu sezon en çok tercih edilen isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, çıktığı 14 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Çok yönlü oyunu ve dinamizmiyle takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu, yaşadığı sakatlığa rağmen sahada olma isteğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray cephesi temkinli

Kulüp doktorları oyuncunun durumunu maç saatine kadar izleyecek. Teknik direktör Okan Buruk’un da kararını son antrenman sonrası netleştirmesi bekleniyor.