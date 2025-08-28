TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’nun Teknik Direktörü Namet Ateş, Erbaaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, takımın performansından ve genç oyuncuların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ateş, kulüp hedeflerinin öncelikle oyuncu gelişimi olduğunu vurguladı.

Erbaaspor maçı değerlendirmesi

Ateş, ligin ilk haftasında 1-1 berabere kaldıkları Erbaaspor karşılaşmasını değerlendirerek, "Maç öncesi hazırlıklarımız ve rakip analizi, bizim beklentilerimizi karşıladı. Oyunu ele geçirdiğimiz anlar oldu ve skor olarak karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca penaltı pozisyonunda yaşanan bir ihlale dikkat çeken Ateş, "Alt liglerde VAR sistemi yok. Penaltı kullanımında dört oyuncunun ceza sahasında bulunması net bir ihlaldir. Buna rağmen kaybedilen puanın mazereti olarak hakemi göstermiyoruz" dedi.

Oyuncu gelişimi öncelik

Genç teknik adam, oyuncuların performansından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oyuncuların performansından, taktik disipline bağlı kalmalarından ve ortaya koydukları mücadeleden çok memnunuz. Bizim birinci amacımız oyuncu gelişimi. Oyuncularımız uzun yıllar boyunca öz kaynak sistemiyle farklı formasyonlara uyum sağlıyor ve bu kısa sürede sahada performanslarına yansıyor."

İskenderunspor maçı beklentisi

Ateş, cumartesi günü oynayacakları İskenderunspor maçıyla ilgili de, "Rakip tecrübeli ve oyun oynamayı seven bir takım. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takım için de iyi bir mücadele olacak" ifadelerini kullandı.