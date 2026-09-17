Zonguldak ve Bartın hattını yasa boğan kazada can veren müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, geride henüz kundaktaki bebeğini bıraktı. Genç annenin vefatı ailesini ve mesai arkadaşlarını tarifsiz bir acıya sürükledi.

Korkunç kazanın hemen ardından acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederken, emniyet güçleri kara yolundaki feci olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Cansu Kocakurt neden öldü, kaza nasıl oldu?

Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, Bartın-Amasra kara yolunda seyreden otomobilin sürücü kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta ağır yaralanan talihsiz öğretmen, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda ameliyata alınan genç kadın, vücudundaki ağır kırık ve travmalar nedeniyle kurtarılamadı. Yürekler dağlandı.

Aynı araçta bulunan ve kazadan yaralı kurtulan 3 aylık bebeği ile kayınpederinin ise acil servisteki müşahede ve tedavi süreçleri devam ediyor.

Bilgi Alanı Detay Görevi Müzik öğretmeni Görev Yaptığı Okul Zonguldak Çaycuma Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu Yaşı 35 Memleketi Karabük Anne Olduğu Süre 3 aylık Kaza Yeri Bartın Amasra kara yolu

Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt kimdir, nereli?

Cansu Kocakurt, aslen Karabüklü olup Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesindeki Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapıyordu.

Henüz 35 yaşında olan başarılı eğitimci, meslek hayatı boyunca yüzlerce öğrenciye notaları sevdirdi ve okul koroları kurarak sanat etkinliklerine öncülük etti. Çevresinde çalışkanlığı ve hayat dolu kişiliğiyle tanınan genç öğretmen, kısa süre önce anne olma sevinci tatmıştı. Acı haber yıktı.

Çocuklara erken yaşta enstrüman çalmayı aşılayan genç öğretmenin ani gidişi, hem Karabük'teki baba ocağında hem de görev yaptığı Çaycuma'da büyük bir boşluk bıraktı.

Eğitim camiasını yasa boğan veda

Acı haberin duyulmasıyla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı camiası, sendikalar ve öğrencileri sosyal medya üzerinden art arda taziye mesajları yayımladı.

Öğretmenler odasındaki sırası karanfillerle donatılan genç eğitimcinin naaşı, hastanedeki adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Karabük'e gönderiliyor. Cenaze merasimi öncesinde okul bahçesinde de bir anma töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Gözyaşları sel oldu.