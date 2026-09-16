Ekran başındakilerin merakla sorguladığı Var Mısın Yok Musun bitti mi ve yeni bölüm ne zaman soruları, eylül ayının ortasında kanal yönetiminin aldığı kararlarla birlikte yanıt arıyor. Yaz kuşağında yakaladığı reyting başarısının ardından yarışmanın kış dönemindeki akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kafalar karıştı. Prime time kuşağının iddialı yapımlara teslim edilmesi, stüdyodaki kutu açma maratonuna zorunlu bir mola verdirdi.

Var Mısın Yok Musun bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Var Mısın Yok Musun yarışması için ATV yönetiminden henüz resmi bir final kararı açıklanmadı; ancak yapım eylül ortası itibarıyla haftalık yayın akışı listesinden tamamen çıkarıldı.

Yaz boyunca haftada iki akşam izleyiciyle buluşan yarışma, ana sezon dizilerinin sete çıkmasıyla birlikte kuşağını kaybetti. Kanal cephesinden veda bülteni paylaşılmaması, projenin tamamen rafa mı kaldırıldığı yoksa gün mü değiştireceği tartışmalarını alevlendirdi. İzleyiciler resmi kanallardan gelecek son dakika duyurusunu bekliyor.

Sessizlik sürüyor. Yapım ekibinin sessizliğini koruması, yarışmanın ani bir kararla yayından çekildiği şüphelerini güçlendiriyor.

ATV yayın akışında salı ve çarşamba akşamları ne var?

Kanal yönetimi, yarışmanın daha önce yayınlandığı salı ve çarşamba günlerini yeni sezonda yüksek bütçeli dram dizilerine emanet etti.

Yayın Günü Eski Yayın Düzeni Yeni Sezon Programı Başlama Saati 15 Eylül Salı Var Mısın Yok Musun A.B.İ. (Yeni Dizi) 20.00 16 Eylül Çarşamba Var Mısın Yok Musun Aşk ve Taht (Yeni Bölüm) 20.00 Hafta Sonu Kuşağı Farklı Yapımlar Dizi Tekrarları ve Sinema Değişken

Tablo tamamen değişti. Salı akşamı ekran macerasına başlayan A.B.İ. ve çarşamba günlerinin amiral gemisi Aşk ve Taht, prime time dilimini doldurarak yarışmaya ayrılan zamanı kapattı.

Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Var Mısın Yok Musun programının yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı; yarışmanın hafta sonu gündüz kuşağına veya gece yarısı saatlerine kaydırılması bekleniyor.

Televizyon kulislerinde konuşulan senaryolara göre idare, yarışmayı kış sezonunda hafta sonu akşamüstü saatlerinde ekrana sürmenin hesaplarını yapıyor. Eğer kanal yönetimi bu formülü onaylamazsa, yaz başında start alan yarışma resmi bir final dahi yapamadan ekran serüvenini noktalamış sayılacak.

Gözler akışta. Yarışmanın tutkunları, ATV'nin önümüzdeki haftalarda paylaşacağı yeni yayın takvimine kilitlendi.