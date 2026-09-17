İstanbul merkezli görev yapacak adaylar için yayımlanan ilanda murakıp ve uzman yardımcılığı kadroları paylaşıldı. BDDK personel alımı başvurusu yapmayı planlayan genç mezunlar, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşan zorlu bir eleme maratonuna katılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte başvuru ekranının açılacağı gün netleşti. Bankacılık ve finans dünyasında denetim sorumluluğu üstlenmek isteyen binlerce adayın gözü kulağı takvime çevrildi.

BDDK personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

BDDK personel alımı başvuruları, 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerindeki Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden çevrim içi ortamda alınıyor.

Adaylar belirtilen tarihlerde sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlıyor; şahsen ya da posta yoluyla iletilen evraklar kabul görmüyor. Başvuru süreci 19 Ekim gecesi saat 23.59'da noktalanıyor.

Kapılar adaylara açılıyor.

Kadro ve Alan Bilgisi Hizmet Birimi Yazılı Sınav Tarihi Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Hukuk, Bilişim) İstanbul Ana Hizmet Birimleri 7 Kasım 2026 Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı Denetim ve Gözetim 7-8 Kasım 2026 BDDK Uzman Yardımcısı (İdari, Mali, İK, Kararlar) Destek Hizmetleri 7 Kasım 2026

Adaylarda aranan başvuru şartları neler?

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki genel şartları taşıması ve Bankacılık Kanunu gereğince finansal suçlardan veya iflas hükümlerinden muaf bulunması şart koşuluyor.

Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak temel kural sayılıyor. Kasten işlenen bir suçtan ötürü bir yıl veya üzeri hapis cezası almamış olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak ve görevini yapmaya engel akıl sağlığı sorunu taşımamak gerekiyor.

Kurum, mali suçlar konusunda tavizsiz bir eleme politikası uyguluyor. Hileli iflas, sahtecilik, rüşvet ve kara para aklama gibi adli sicil kayıtları doğrudan diskalifiye sebebi sayılıyor.

Geri sayım başladı.

Giriş sınavı ne zaman ve nerede yapılacak?

İki aşamalı giriş sınavının ilk etabı olan yazılı oturumlar, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü dersliklerinde düzenleniyor.

Bankacılık Uzman Yardımcılığı ve BDDK Uzman Yardımcılığı testleri tek günde tamamlanırken, Murakıp Yardımcılığı sınavı iki güne yayılıyor. Sabah ve öğleden sonra yapılacak oturumlarda başarılı olan isimler, mülakat aşamasına davet ediliyor. Sürece ilişkin tüm resmi duyurular ve salon listeleri bddk.org.tr adresinden ilan ediliyor.

Hesaplar sınav masasında görülecek.