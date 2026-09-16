Gayrimenkul yatırımcılarının yakın markaja aldığı TOKİ Van arsa satışı, bölgede kendi yuvasını kurmak veya uzun vadeli birikim yapmak isteyenlere cazip bir giriş kapısı aralıyor. Edremit hattında yükselen talep, açık artırma öncesinde kentteki arsa piyasasını şimdiden hareketlendiriyor.

Fırsat kapısı aralandı. Peşin alımlarda sağlanan liste indirimi ve uzun vadeli taksit imkanları, Vanlı alıcıları teklif masasına davet ediyor.

TOKİ Van arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ Van arsa satışı açık artırması, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası salonlarında eş zamanlı başlıyor.

Fiziki salonlara gitme imkanı bulamayan istekliler, tekliflerini internet üzerinden muzayede.emlakyonetim.com.tr portalına bağlanarak anlık biçimde iletiyor. Katılımcılar teminat tutarlarını yatırdıktan sonra salondaki bayrak kaldırma yarışına ekran başından ortak oluyor.

Van'da hangi ilçede arsa satılacak ve imar durumu ne?

İdare, Van genelindeki arsa satışını Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi sınırlarında bulunan geniş konut parseli üzerinden yürütüyor.

Taşınmaz Detayı Resmi İhale ve Parsel Bilgisi İlçe ve Mahalle Edremit, Şabaniye Mahallesi Arsa Yüzölçümü 3.127,65 Metrekare İmar Niteliği Konut Alanı Satış Yöntemi Açık Artırma (Teklif Alma) İhale Oturum Tarihi 29-30 Eylül 2026 (Saat 10.30) Çevrim İçi İhale Portalı muzayede.emlakyonetim.com.tr

Göl kıyısına yakın konumuyla öne çıkan parsel, 3 bin metrekareyi aşan inşaat alanıyla hem müteahhitlerin hem de bireysel alıcıların ilgisini çekiyor.

Arsa ödeme şartları nasıl işleyecek ve indirim var mı?

Açık artırmada en yüksek teklifi veren alıcılar, taşınmaz bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyip kalan tutarı 48 ay vade seçeneğiyle eşit taksitlere bölebiliyor.

Vadeli sözleşmelerde yıllık artış tavanı yüzde 20 seviyesinde tutuluyor. Bedelin tamamını tek seferde kapatan alıcılara ise liste fiyatı üzerinden net yüzde 15 indirim avantajı tanınıyor. Ayrıca kamu arazisi satışlarında alıcılar KDV yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Şartname erişime açıldı. İhaleye ilişkin katılım şartnamesi ve detaylı imar planları toki.gov.tr sayfası ile 444 84 34 numaralı çağrı merkezi üzerinden inceleniyor.