Kış ayları öncesinde düşen sıcaklıkların ardından beklenmedik şekilde beliren güneşli ve ılık günler, halk arasında özel bir isimle tabir edilmektedir. Yüksek basınç merkezlerinin devreye girmesiyle yaşanan bu geçici ısınma dalgası, her yıl vatandaşların en çok araştırdığı meteorolojik hadiseler arasında başı çekmektedir.

PASTIRMA SICAKLARI HANGİ AYDA VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Anadolu Ajansı kaynaklı meteorolojik analizlere göre, söz konusu sıcak hava döngüsü genellikle sonbahar mevsiminin ortalarına denk gelmektedir. Ekim ayının son günleri ile Kasım ayının ilk haftalarını içine alan periyot, bu ılıman günlerin en çok görüldüğü zaman dilimidir. Her sene standart bir takvime bağlı kalmayan bu durum, bazı yıllarda birden fazla kez kendini gösterebilirken, bazen de hiç yaşanmadan kışa geçiş yapılabilmektedir.

2026 YILINDA PASTIRMA YAZI KAÇ GÜN ETKİLİ OLACAK?

İlgili atmosferik olayın toplamda ne kadar süreceği, o dönemde oluşacak basınç sistemlerine doğrudan bağlıdır. Standart şartlarda birkaç günden başlayıp bir haftaya kadar uzayabilen bu dönemin, 2026 yılı için net olarak kaç gün süreceğini önceden bilmek imkansızdır. Ekim sonuna doğru yapılacak güncel hava tahminleri, bu sürenin uzunluğunu belirleyecektir. Nitekim 2021 yılındaki uzman raporlarında bu sürenin yaklaşık yedi gün boyunca etkisini sürdüreceği önceden tahmin edilebilmişti.

METEOROLOJİK OLARAK PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Temel olarak yüksek basıncın hakim olmasıyla ortaya çıkan bu süreçte, rüzgar hız keser ve gökyüzü bulutsuz bir hal alır. En belirgin meteorolojik gösterge ise gece ile gündüz arasında oluşan devasa sıcaklık uçurumudur. Gündüz vakti güneşin etkisiyle termometreler mevsim normallerinin çok üstüne fırlarken; sabahın ilk saatleri ile akşam vakitlerinde belirgin bir ayaz hakimiyet kurar. Dolayısıyla bu durum, yaz mevsimine kalıcı bir geçişi değil, sadece kısa süreli bir güneşli molayı temsil eder.

İSİM NEREDEN GELİYOR VE DÜNYADA HANGİ ADLARLA BİLİNİYOR?

Gündüzleri kurutucu bir sıcağın, geceleri ise yoğun bir serinliğin yaşandığı bu döngü, geleneksel gıda hazırlıkları için en ideal iklimi sunar. Çiğ etin kurutularak pastırma haline getirilmesi tam da bu dönemin sağladığı hava şartları sayesinde yapıldığı için sürece bu isim verilmiştir. Öte yandan bu iklimsel hadise sadece ülkemize özgü değildir. Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında bu dönem "Indian summer", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Almanya coğrafyasında ise "kocakarı yazı" şeklinde nitelendirilmektedir.