Hafta başından bu yana ekran başındaki izleyiciler, genç yarışmacının özel hayatını ve mesleki geçmişini yoğun biçimde sorguluyor. Evindeki iddialı detayları ve rakiplerine karşı sergilediği açık sözlü tavırlarıyla gündeme gelen çiçeği burnunda gelin, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Haftanın finalinde dağıtılacak 200 bin liralık büyük ödülü kazanmak isteyen iddialı yarışmacı, kendi gününde rakiplerini ağırlayarak en yüksek puana ulaşmayı amaçlıyor.

Rekabet giderek kızışıyor.

Gelin Evi Selinay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gelin Evi yarışmacısı Selinay Solugan, 27 yaşında olup aslen Çorum kütüğüne bağlı bir yarışmacı olarak tanınıyor.

Stüdyoda ve ev çekimlerinde sergilediği dinamik tavırlarıyla ilgi gören Solugan, genç yaşına rağmen ev düzenindeki titizliğiyle rakiplerine açıkça meydan okuyor. Yarışmada sergilediği çeyiz sandığı ve ikramlıklarıyla tam puan almaya çalışan yarışmacı, Çorum'un zengin mutfak kültüründen esintileri de sofrasına taşıyor.

Masa başında gerilim tırmanıyor.

Bilgi Alanı Yarışmacı Detayı Adı Soyadı Selinay Solugan Yaşı 27 Memleketi Çorum Mesleği Sigorta uzmanı Evlilik Süresi 7 aylık Büyük Ödül 200 bin TL

Selinay Solugan ne iş yapıyor, kaç aylık evli?

Selinay Solugan sivil yaşamında sigorta uzmanı olarak mesaisini sürdürüyor ve henüz 7 aylık evli bir gelin kimliği taşıyor.

Finans ve sigortacılık sektöründeki yoğun kariyerine kısa bir yarışma molası veren Solugan, evliliğinin henüz ilk aylarında bulunmasına rağmen mutfaktaki el becerisine sonuna kadar güveniyor. Rakipleri karşısında takındığı sakin ve kendinden emin tutum, iş hayatından gelen profesyonel disiplini ekrana yansıtıyor.

Gözler puan tablosuna çevrildi.

Gelin Evi büyük ödülü ne kadar ve final ne zaman?

Gelin Evi'nde haftanın birincisi olan gelin tam 200 bin TL değerindeki büyük para ödülünü kasasına koyuyor.

14 Eylül Pazartesi günü başlayan çekişmeli maraton, 18 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek haftanın finaliyle noktalanıyor. Beş gelinin birbirine verdiği puanların yanı sıra sunucunun değerlendirmesiyle şekillenecek nihai sıralama, cuma günkü son tadımların ardından ilan ediliyor. Kendi gününde kusursuz bir sofra kurarak rakiplerini geride bırakmak isteyen Selinay, haftanın şampiyonu olmak için ter döküyor.

Zaman daralıyor.