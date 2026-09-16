TEKNOFEST Şanlıurfa, F-16 SoloTürk ve Türk Yıldızları uçuşlarından teknoloji yarışmalarına varan yoğun bir program sunuyor. Genç mucitler projelerini dev hangarlarda tanıtırken, binlerce katılımcı yerli savunma sanayii ürünlerini yakından görme fırsatı buluyor.

Hazırlıklar hızlandı. Uçaklar pist başı yaparken, çevre illerden de yoğun bir ziyaretçi akını bekleniyor.

TEKNOFEST Şanlıurfa ne zaman ve nerede yapılacak?

TEKNOFEST Şanlıurfa, resmi takvime göre 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı sahasında düzenlenecek.

Toplam beş gün sürecek organizasyonda yarışma finalleri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum ve eğitici çocuk atölyeleri aralıksız işleyecek. Baykar üretimi Kızılelma ve TB3 ile TUSAŞ imzalı Hürjet gibi yerli platformlar apronda sergilenecek.

Gözler pistte olacak. Gökyüzündeki akrobasi turları gün boyunca kentin dört bir yanından izlenebicek.

Ziyaret saatleri nasıl işleyecek ve giriş ücretli mi?

TEKNOFEST Şanlıurfa ziyaretçilerine kapılarını tamamen ücretsiz açıyor ve etkinlik alanı her gün 09.00 - 20.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Etkinlik ve Ziyaret Detayı Resmi Uygulama Bilgisi Festival Tarihleri 30 Eylül - 4 Ekim 2026 Ziyaret Saatleri 09.00 - 20.00 Etkinlik Alanı Şanlıurfa GAP Havalimanı Giriş Ücreti Ücretsiz (Kayıt Zorunlu) Çocuk Ziyaretçi Kuralı 7 yaş altına bilet gerekmiyor Resmi Başvuru Adresi teknofest.org

Havalimanı güzergahında araç kuyruklarına takılmamak adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin ana noktalarından ücretsiz ring otobüsleri kaldıracak. Özel araçlarıyla gelecek sürücüler ise belirlenen otopark alanlarına yönlendirilecek.

Alana giriş için ziyaretçi kaydı nasıl yapılır?

Etkinlik alanına giriş yapabilmek için teknofest.org internet portalı üzerinden ücretsiz online ziyaretçi kaydı oluşturulması gerekiyor.

Siteye giren yurttaşlar formu doldurduktan sonra sistemin ürettiği kişisel karekodu turnikelerde görevlilere gösterip geçiş yapacak. Yanında velisi bulunan 7 yaş altındaki çocuklar için ayrı kayıt istenmiyor. Güvenlik gerekçesiyle 7 yaş üstü her bireyin sisteme kendi kimliğiyle kayıt yaptırması şart.

Kayıt ekranı açıldı. Yoğunluk yaşamak istemeyen ziyaretçilerin bilet işlemlerini son güne bırakmadan internetten tamamlaması öneriliyor.