Son Mühür/Emine Kulak- Göreve geldikten sonra bir önceki dönem belediye başkanının kullandığı 2017 model Passat aracı eski diyerek değiştiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, önce son model Skoda SuperB marka araca geçmişti. Ancak sonraBaşkan Mutlu’nun bu aracı da kısa süre içinde bırakıp, Volvo XC60 model bir cip kullanmaya başladığı görülmüştü.

AYLIK 275 MİLYON LİRAYA KİRALANAN VOLVO GÜNDEM OLMUŞTU

Söz konusu Volvo aracın, belediyeye bağlı Merbel şirketi tarafından kiralandığı ve yasak olmasına rağmen araca çakar takılması da kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Aylık 275 milyon lira kira bedeli olduğu öne sürülen aracın, haberlerin ardından belediyenin garajına çekildiği ve artık kullanılmadığı öğrenildi.

YENİ TERCİH: VIP TASARIMLI VOLKSWAGEN

Son olarak, 13 Ekim Pazartesi günü yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının birinci oturumuna, Başkan Mutlu’nun Merbel şirketine ait 2023 model Volkswagen araçla geldiği görüldü. Edinilen bilgilere göre, Başkan Mutlu’nun artık VIP tasarımlı Volkswagen aracını sık sık kullandığı öğrenildi.

“MADEM BUNA BİNECEKTİN, VOLVO'YU NEDEN KİRALADIN?”

Başkan Mutlu’nun kısa süre içinde üç farklı makam aracı değiştirmesi, “Madem buna binecektin, Volvo’yu neden kiraladın?” sorularını da beraberinde getirdi.