Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi koordinasyonunda düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, bu yıl 10’uncu kez kente tasarımın dönüştürücü gücünü taşıyacak. 17 Ekim–7 Kasım tarihleri arasında “Dirlik” temasıyla gerçekleşecek etkinlik, sergilerden panellere, atölyelerden açık derslere uzanan geniş bir program sunacak.

Tasarımın 10’uncu yılı İzmir’de kutlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akdeniz Akademisi tarafından organize edilen İyi Tasarım/Good Design İzmir, 17 Ekim–7 Kasım tarihleri arasında “Dirlik” temasıyla düzenlenecek. Bu yıl “Şehirde Tasarım Var” sloganıyla gerçekleşecek etkinlik, bireysel ve kolektif iyilik hâline odaklanacak. Program kapsamında sergiler, paneller, atölyeler, film gösterimleri ve açık sınıf etkinlikleri yer alacak.

Açılış Tarihi Bıçakçı Han’da

İyi Tasarım İzmir_10’un açılış töreni 17 Ekim Cuma günü Tarihi Bıçakçı Han’da yapılacak. Organizasyonun küratörü Dr. Can Güvenir, bu yılki temayı tanıtacak. Ardından Emre Erbirer ve Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirecek.

“Dirlik” teması, paylaşmanın, dayanışmanın ve iyileşmenin ortak gücünü vurgulayarak insan, doğa ve şehir arasındaki uyuma dikkat çekecek.

Bergama Vapuru’nda kamusal dersler

Açılış öncesi başlayan “Açık Sınıf: Bergama Vapuru’nda Kamusal Dersler” etkinliği, her cumartesi 10.30–12.30 saatleri arasında Konak İskelesi’nde düzenleniyor. Paulo Freire’nin özgürleştirici eğitim anlayışından ilham alan bu derslerde, İzmir Ekonomi Üniversitesimoderatörlüğünde akademisyenler, sanatçılar ve tasarımcılar kamusal öğrenme ortamında buluşuyor.

Sergiler, atölyeler ve tasarım rotaları

Etkinlikler; Tarihi Bıçakçı Han, Originn Creative Hub, İzmir Mimarlık Merkezi ve İzmir Doğal Yaşam Parkı gibi mekânlarda gerçekleştirilecek. “Dirlik Laboratuvarı: Duyguların Tasarımı”, “Urban Sketching ile İzmir’i Gözlemlemek”, “Design2Prototype: Eko-Tasarım Çalıştayı” ve “Doğalda Dirlik” gibi atölyeler, katılımcıları doğayla, kentle ve birbirleriyle yeniden bağ kurmaya davet edecek.

İzmir’i Akdeniz’in tasarım merkezi yapma hedefi

2016 yılından bu yana düzenlenen İyi Tasarım/Good Design İzmir, her yıl farklı temalar etrafında İzmir’in tasarım potansiyelini görünür kılıyor. İzmir Akdeniz Akademisi öncülüğünde yürütülen bu kamusal program, kenti Akdeniz’in güçlü tasarım merkezlerinden biri haline getirmeyi ve ortak Akdeniz değerlerini geleceğe taşımayı amaçlıyor.