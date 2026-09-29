Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen adli süreç derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında son olarak gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 56'ya çıktı.

MASAK verileri incelemeye alınmıştı

Soruşturmanın geçmişinde Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi önde gelen şirketler ile alt iştiraklerinin yöneticilerine ait mali verileri talep etmişti. Şirket yetkililerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm finansal akışlar detaylı incelemeye tabi tutulmuştu.

Genişleyen operasyonlar kapsamında daha önce aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, akademisyenler Emre Alkin ve Kerem Alkin, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisi ve şüpheli tutuklanmıştı.

45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbir kaldırılmıştı

Sermaye piyasalarına yönelik sürdürülen incelemeler devam ederken, geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında yer alan 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kararı kaldırılmıştı. Son düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin daha tutuklanmasıyla birlikte adli süreçteki kararlılık sürdürülüyor.