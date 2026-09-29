Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde uyuşturucu imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen dev operasyonun detaylarını paylaştı.

Jandarma ekipleri tarafından 35 ilde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, örgütlü şekilde zehir ticareti yaptığı tespit edilen yüzlerce şüpheli yakalandı.

Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca kök kenevir ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda sahadan gelen bilançoyu paylaşan İçişleri Bakanlığı,

"35 İlde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 653 kg uyuşturucu madde ile 410 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 milyon 229 bin adet kök kenevir ve skunk imha edildi." ifadelerine yer verdi.

264 şüpheli yakalandı, 172’si tutuklandı

Baskınların ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. Bakanlık açıklamasında zanlıların hukuki süreçlerine dair,

"Operasyonlarda 264 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 172'si tutuklandı.

92'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı." bilgisine yer verildi.

Sahada 11 binden fazla personel görev aldı

Operasyonun teknik ve fiziki takip boyutuna ilişkin detaylar, çalışmaların kapsamını ortaya koydu. Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre,

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 2 bin 205 narkotik ve asayiş ekibi, 11 bin 25 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 35 ilde operasyon düzenlendi."

Satışları sosyal medya üzerinden yürütmüşler

Emniyet güçleri zehir tacirlerinin uyuşturucuyu piyasaya sürmek için dijital mecraları aktif olarak kullandığı tespit etti.

Yakalanan şüphelilerin suç yöntemlerine dair açıklamada,

"Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi." denildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Zehir tacirlerine karşı yürütülen operasyonların kesintisiz devam edeceğinin altını çizen İçişleri Bakanlığı,

"Uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." dedi.