29 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilanlara göre 6 üniversitede toplam 260 akademik personel alımı için ilan yayımladı. İstanbul Kültür, Sabancı, Alanya Alaaddin Keykubat, Iğdır, Marmara ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin yer aldığı ilanlarda toplam akademik personel alınacak.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, farklı fakülte ve bölümlerde öğretim üyesi kadroları için ilan yayımladı. Diş Hekimliği Fakültesinde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ortodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi gibi alanların yanı sıra Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler ile Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları bulunuyor. Başvurular ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde çevrim içi olarak yapılacak. İlanda 36 öğretim üyesi ve 8 öğretim elemanı olmak üzere 44 kişi alınacağı belirtiliyor.

Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi de çok sayıda akademik kadro için başvuru açtı. İlanda Atatürk Eğitim Fakültesi başta olmak üzere farklı akademik birimlerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları yer alıyor. Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Müzik Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi ilanlarda öne çıkan alanlar arasında. Başvurular 29 Eylül-13 Ekim 2026 tarihleri arasında çevrim içi alınacak.İlanda 135 öğretim üyesi kadrosu, 1 kadroda 2 kişi olmak üzere 136 öğretim üyesi, ayrıca 7 araştırma görevlisi/öğretim görevlisi ile toplam 143 kişi alınacağı belirtildi.

Iğdır Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi de farklı akademik alanlarda öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek. İlanda Yeni Türk Edebiyatı, Pazarlama, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fiziki Coğrafya, Felsefe Tarihi, Müzikoloji, Havacılık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, İktisat, Arap Dili ve Belagat, Hadis, Bilgisayar Bilimleri, İnşaat, Yazılım Mühendisliği ve sağlık bilimleri gibi çok sayıda alan için kadrolar yer aldı. Diş Hekimliği Fakültesinde de Endodonti ve Pedodonti gibi alanlara yönelik akademik kadrolar bulunuyor.İlandaki kadro tabloları toplam 41 kadro içeriyor.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2026/03 sayılı ilan kapsamında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi kadroları için başvuruları kabul edecek. İlanda Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Matematik, Bilgi Güvenliği, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Uluslararası Ticaret, Mimarlık, Turizm ve Spor Bilimleri gibi alanlar yer alıyor. Üniversitenin ayrıca öğretim üyesi kadroları için ayrı bir ilan yayımladığı belirtildi. İlanda toplamda öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve öğretim üyesi ilanlarının tamamı birlikte 27 kadro içeriyor.

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi ise Yönetim Bilimleri Fakültesi için bir doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi alacak. Doktor öğretim üyesi kadrosu pazarlama alanında açılırken, adaylarda tüketici davranışı, tüketici psikolojisi, reklam ve pazarlama iletişimi konularında uluslararası yayınlara sahip olma şartı aranıyor. Araştırma görevlisi kadrosu ise İngilizce Yönetim Bilimleri Programında ve adayların Yönetim Bilimleri alanında doktora öğrencisi olması, ALES’ten en az 70, yabancı dil sınavından ise en az 85 puan alması gerekiyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi de Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İngilizce programında bir doktor öğretim üyesi alacak. Adayların İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olması ve Yapı Mühendisliği veya Deprem Mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans ile doktora yapmış olması gerekiyor. Üniversitenin ilanında başvuruların 29 Eylül-13 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.