Şehir genelinde kar kalınlığının hızla artması, özellikle kırsal kesimlerdeki taşımalı eğitim faaliyetlerini imkansız hale getirdi. İl hıfzıssıhha kurulu koordinesinde yapılan teknik değerlendirmeler, hava sıcaklığındaki ani düşüş ve fırtına verileri ışığında sonuçlandı. Yerel yönetimler ve karayolları ekipleri ana arterleri açık tutmak için teyakkuza geçerken; Muş merkez ve ilçelerindeki eğitim süreçlerine dair alınan kesin kararlar, meteorolojik tahminlerin ciddiyeti doğrultusunda resmiyet kazandı.

Muş Valiliği 29 Aralık Kar Tatili Kararı ve Kapsamı

Muş Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve beklenen kuvvetli buzlanma nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabileceği vurgulanarak, il merkezi ve bağlı tüm köylerde okulların tatil edildiği belirtildi. Bu karar; resmi ve özel tüm eğitim kurumlarını, rehabilitasyon merkezlerini ve kursları kapsayacak şekilde yürürlüğe girdi.

Kar tatili kararıyla birlikte kamu kurumlarında çalışan dezavantajlı gruplar için de idari izin düzenlemesi yapıldı. Muş Valiliği, olumsuz saha koşulları sebebiyle kamuda görev yapan engelli ve hamile personelin de Pazartesi günü idari izinli sayılacağını bildirdi. Belediye ekipleri şehir merkezinde kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı bulunan köy yollarının açılması için iş makineleriyle müdahalelerini hızlandırdı.

Meteoroloji'den Muş İçin Kuvvetli Don ve Tipi Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel veriler, Muş ve çevresinde kar yağışının Pazartesi günü de aralıklarla devam edeceğini gösterdi. Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde -15 derecelere kadar düşeceği tahmini, kuvvetli buzlanma ve don riskini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenen tipi ve sisin, görüş mesafesini yer yer 5 metrenin altına düşüreceği öngörüldü. Yetkililer, sürücülerin ve vatandaşların çığ tehlikesi bulunan yamaçlara karşı dikkatli olmaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Şehirdeki ulaşım ağını açık tutmak amacıyla Karayolları ekipleri 24 saat esasına dayalı tuzlama çalışması başlattı. Muş Havalimanı’ndaki uçak seferlerinde yaşanabilecek olası gecikmeler ve iptaller için de yolcuların anlık uçuş bilgilerini kontrol etmeleri istendi. Eğitim süreçlerine dair yeni bir güncelleme yapılması durumunda, kararların valiliğin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.