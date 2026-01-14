Muş'ta hava koşulları hızla kötüleşiyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı özellikle gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşacak. Öğrenciler ve veliler, yağışın şiddeti nedeniyle olası bir tatil kararını bekliyor.

Muş'ta 15 Ocak okullar tatil mi?

Muş Valiliği'nden 15 Ocak Perşembe günü için kar tatili duyurusu yapılmadı. Bu nedenle yarın Muş merkez ve ilçelerinde okullar normal şekilde eğitim öğretime devam edecek.

Muş'un Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt ve Varto ilçelerinde yarın için tatil kararı bulunmuyor. Tüm kademelerdeki öğrenciler derslerine planlandığı gibi katılacak. Ancak hava koşullarının değişmesi halinde Valilik'ten son dakika açıklaması gelebilir.

Muş Alparslan Üniversitesi tatil mi?

Yükseköğretim Kurulu veya Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'nden 15 Ocak için tatil açıklaması yapılmadı. Dolayısıyla yarın Perşembe günü üniversitede dersler normal şekilde sürdürülecek.

Üniversite öğrencilerinin, kar yağışının şiddetine göre sabah saatlerinde son dakika duyurusu olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Özellikle kampüse ulaşımda sorun yaşanması durumunda yeni bir karar alınabilir.

Meteoroloji'nin Muş uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş için kar yağışı konusunda vatandaşları uyardı. Yağışların özellikle akşam saatlerinde başlayacağı ve gece geçişlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, "Özellikle akşam saatlerinde ya da gece geçişlerinde kar yağışı görülebilir. İlerleyen günlerde daha ılık ve yağışlı bir hava bekleniyor" açıklamasını yaptı. Perşembe sabahına kadar yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Kar yağışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak ve Perşembe gününe kadar sürecek. Cuma günü ise havanın daha ılık ve yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde artması muhtemel. Özellikle yüksek kesimlerde ve Varto, Malazgirt gibi ilçelerde kar kalınlığının daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Ne zaman tatil açıklaması gelir?

Kar tatili kararları, Meteoroloji verilerine ve yol durumuna bakılarak Valilik koordinasyonunda alınır. Muş Valiliği, kar yağışının yoğunluğuna göre özellikle sabah erken saatlerde bir karar açıklayabilir.

Öğrencilerin ve velilerin Muş Valiliği ile Muş Alparslan Üniversitesi'nin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde gece veya sabah erken saatlerde tatil duyurusu yapılabilir.