Eskişehir'de hava durumu hızla kötüleşiyor. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre kar yağışı özellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde etkili olacak. Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler tedirgin.

Eskişehir'de 15 Ocak okullar tatil mi?

Eskişehir Valiliği'nden 15 Ocak Perşembe günü için henüz bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Bu nedenle şu an itibariyle Eskişehir'in tüm ilçelerinde yarın okullar normal şekilde açık olacak.

Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde eğitim öğretime devam edilecek. Ancak Valilik, hava koşullarının son durumuna göre akşam saatlerinde veya sabah erken saatlerde yeni bir karar açıklayabilir.

Anadolu Üniversitesi tatil mi?

Yükseköğretim Kurulu veya Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nden 15 Ocak için bir tatil duyurusu yapılmadı. Dolayısıyla yarın Perşembe günü Anadolu Üniversitesi'nde dersler planlandığı gibi devam edecek.

Üniversite öğrencileri, kar yağışının şiddetine bağlı olarak son dakika açıklaması olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalı. Özellikle sabah saatlerinde üniversitenin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmek faydalı olacak.

Meteoroloji'nin Eskişehir uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir için kar yağışı konusunda önemli uyarıda bulundu. Yağışların özellikle Çarşamba akşam saatlerinde başlayacağı ve Perşembe sabahına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, "Özellikle akşam saatlerinde ya da gece geçişlerinde kar yağışı görülebilir. İlerleyen günlerde daha ılık ve yağışlı bir hava bekleniyor" açıklamasını yaptı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde artması bekleniyor.

Ne zaman tatil açıklaması gelir?

Kar tatili kararları genellikle Valilik koordinasyonunda Meteoroloji verilerine bakılarak verilir. Eskişehir Valiliği, kar yağışının yoğunluğuna ve yolların durumuna göre özellikle akşam saatlerinde veya sabah erken saatlerde bir karar açıklayabilir.

Öğrencilerin ve velilerin Eskişehir Valiliği'nin resmi internet sitesi, sosyal medya hesapları ve yerel medyayı takip etmeleri öneriliyor. Kar yağışının şiddeti durumunda son dakika tatil kararı gelebilir.