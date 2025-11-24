Hz. Hatice, o anda Peygamber Efendimiz'e tam destek verdi. Bütün mal varlığını İslam’ın yayılması için harcadı ve Mekke’nin ambargo yıllarında büyük fedakârlık gösterdi. 619 yılında vefat ettiğinde Peygamber Efendimiz derin üzüntü yaşadı ve o yıla “Hüzün Yılı” adını verdi.

Hazreti Hatice’nin Hayatı ve Kökeni

Hatice bint Huveylid, 556 yılında Mekke’de doğdu. Kureyş kabilesinin Beni Esed kolundan geldi. Babası Huveylid, annesi Fatıma bint Zaide idi. Ticaretle uğraştı ve “Tahire” (temiz), “Kübra” (büyük) lakaplarıyla anıldı. İlk iki evliliğinden çocukları oldu, dul kaldıktan sonra Hz. Muhammed ile evlendi.

Evlenmeden önce Peygamber Efendimiz’i Şam ticaret kervanında kârlı çalıştırdı. Kölesi Meysere’den duyduğu övgülerle evlilik teklif etti. Evlendiklerinde Hatice 40, Peygamber Efendimiz 25 yaşındaydı. Bu evlilikten Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah doğdu. Kasım ve Abdullah küçük yaşta vefat etti.

Hatice, Mekke’nin zengin ve saygın kadınlarından biriydi. Cahiliye döneminde bile içki ve putperestlikten uzak durdu. Bu temiz karakteri, İslam’a ilk iman eden kişi olmasını kolaylaştırdı.

İlk İman Edenler Sıralaması

İslam kaynaklarına göre iman sırası şöyle gerçekleşti:

Hz. Hatice (ilk kadın ve ilk yetişkin) Hz. Ebubekir (ilk erkek arkadaş) Hz. Ali (ilk çocuk, o sırada 10 yaşındaydı) Hz. Zeyd bin Harise (azatlı köle)

Bazı rivayetlerde Hz. Ali’nin aynı anda iman ettiği belirtilse de, kadın kategorisinde kesin olarak Hz. Hatice ilk sırada yer aldı.

Hazreti Hatice’nin Mirası

Hz. Hatice, 619 yılında 63 yaşında vefat etti. Cennet’le müjdelenen dört kadından biri oldu (diğerleri Hz. Meryem, Hz. Asiye ve Hz. Fatıma). Peygamber Efendimiz onun hatırasını hayatı boyunca saygıyla andı ve “En hayırlı kadın Hatice’dir” buyurdu.

İstanbul’da Eyüp Sultan’da türbesi sanılan yer aslında sembolik bir makamdır. Gerçek kabri Mekke’de Hacun Kabristanı’ndadır. Bugün Müslüman kadınlar için sadakat, fedakârlık ve iman öncülüğü simgesi olarak anıldı.