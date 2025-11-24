Duygu Çuhadar’ın televizyon kariyeri, Beyaz TV’de Lerzan’la Yalnız Değilsin programıyla başladı. Programın adı değişti ve Duygu Çuhadar’la Yalnız Değilsin olarak devam etti. Kayıp kişileri bulma temalı bölümlerle büyük ilgi topladı. Evli olan Çuhadar, bir oğluyla birlikte İstanbul’da yaşadı ve özel hayatını medyadan uzak tuttu.

Duygu Çuhadar Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşında

Duygu Çuhadar, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi Mardin kökenli olsa da kendisi İstanbul’da büyüdü ve eğitimini burada tamamladı. Babası Mahmut Çuhadar, Samsun Bafra doğumlu bir bürokrat olarak görev yaptı. 2025 itibarıyla 43 yaşına ulaştı.

Mardin kökenini programlarında nadiren andı. Hayatının tamamını İstanbul’da geçirdi. Bu şehir, hem hukuk hem medya kariyerini şekillendirdi.

Duygu Çuhadar'ın Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra meslek hayatına başladı. Beyaz TV’nin teklifini kabul etti ve sunuculuğa geçiş yaptı.

Lerzan’la Yalnız Değilsin programında yer aldı, ardından kendi adıyla program sundu. Sürmanşet’e geçti ve haber-sunucu kimliğini pekiştirdi. Hukuk bilgisini ekranlarda kullandı, özellikle hukuki konularda yorumlar yaptı.

Avukatlık mesleğini bırakmadı, iki işi birden yürüttü. Başarısını vazgeçmemeye ve üretkenliğe bağladı.

Duygu Çuhadar'ın Özel Hayatı

Evli kaldı ve bir oğlu oldu. Hafta sonlarını oğluyla tatil ve gezilerde geçirdi. Aile fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmadı, özel hayatını korudu.

Son dönemde enerji ve motivasyon konularına yöneldi. Pilatesle ilgilendi, kitaplar okudu. Sosyal medyada motivasyonel paylaşımlar yaptı. Hem avukat hem sunucu olarak İstanbul’da çalışmalarını sürdürdü.