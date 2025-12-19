Global finans piyasalarındaki yatırımları ve lüks yaşam tarzıyla tanınan Kasım Garipoğlu'nun adı, bu son hukuki gelişmeyle birlikte yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın detayları henüz tam olarak netleşmese de, alınan yakalama kararı Garipoğlu'nun Türkiye'deki ve uluslararası alandaki ticari faaliyetlerini de mercek altına aldı.

Kasım Garipoğlu Kimdir?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kasım Garipoğlu, Türk iş dünyasında Sümerbank davası ve çeşitli ticari faaliyetleriyle tanınan Hayyam Garipoğlu'nun oğludur. Kamuoyunda en çok bilinen akrabalık bağı ise Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu ile olan kuzenliğidir. Ailesinin geçmişte yaşadığı hukuki ve ticari krizlere rağmen, Kasım Garipoğlu kendi yolunu çizerek finans sektörüne yöneldi.

Eğitim hayatının ardından genç yaşta iş dünyasına atılan Garipoğlu, özellikle yurtdışı merkezli finansal operasyonlarıyla dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada "Global Kapital Group" (Global Capital Group) kurucusu olarak tanınan iş insanı, Londra merkezli bu yapı üzerinden 20'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Serveti ve İş Yatırımları

Kasım Garipoğlu'nun net serveti hakkında kamuya açıklanmış resmi bir rakam bulunmuyor. Ancak yönettiği Global Kapital Group'un işlem hacmi ve gerçekleştirdiği uluslararası satın almalar, servetinin yüz milyonlarca dolarla ifade edildiğini gösteriyor. Şirketi aracılığıyla 2020 yılında 29 milyon dolarlık bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Garipoğlu, bu süreçte şirketinin finansal gücünü koruduğunu belirtmişti.

Garipoğlu'nun iş dünyasındaki en büyük hamlesi, forex ve finans sektöründeki yatırımları oldu. GKFX markasıyla global piyasalarda yer edinen iş insanı, 2021 yılında Türkiye merkezli Işık Menkul Değerler'i satın alarak yerel piyasaya hızlı bir giriş yaptı (Şirket daha sonra Trive Yatırım adını aldı). Finans sektörünün yanı sıra, Avustralyalı Fairmarkets Trading ve Güney Afrikalı Maru Asset Managers gibi şirketleri de bünyesine katarak operasyon ağını genişletti. Ayrıca Çeşme ve İstanbul'da lüks eğlence mekanlarına yaptığı yatırımlarla da tanınıyor.

Yakalama Kararı ve Hukuki Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, sadece uyuşturucu temini veya kullanımı iddialarını değil, bu ağın finansal boyutunu da kapsıyor. Kasım Garipoğlu hakkında çıkarılan yakalama kararı, soruşturmanın iş dünyasına uzanan ayağını oluşturuyor. Garipoğlu'nun şu an yurtiçinde olup olmadığına dair net bir bilgi paylaşılmazken, avukatlarının karara itiraz süreci ve soruşturmanın seyri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.