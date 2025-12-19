Çiftin ayrılık süreci, Efecan Dianzenza’nın Survivor All Star 2025 döneminde adının "yasak aşk" iddialarına karışmasıyla başlamıştı. Bu sürecin ardından tek celsede boşanan ikili, hayatlarına ayrı ayrı devam etti. Ancak Efecan’ın son dönemde eski eşine ithafen şarkı yapması ve “hayatımın en büyük hatasıydı” şeklindeki itirafları, barışma iddialarını güçlendirdi. Taraflardan henüz resmi bir "bir araya geldik" açıklaması gelmedi.

Efecan Dianzenza ile Duygu Çavdar Barıştı mı?

Magazin kulislerinde konuşulanların aksine, Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar cephesinden henüz resmi bir barışma veya yeniden evlenme haberi gelmedi. Efecan, boşanmanın ardından yaşadığı pişmanlığı dile getirip ailesini geri kazanmak istediğini belirtse de, Duygu Çavdar bu süreçte sessizliğini korudu ve kariyerine odaklandı. Çiftin sosyal medya etkileşimleri takipçileri tarafından yakından izlense de, şu an için teyit edilmiş bir yeniden birleşme durumu söz konusu değil. İkili, kızları nedeniyle ebeveyn olarak iletişimlerini sürdürüyor ancak romantik bir ilişki içinde olduklarına dair somut bir veri bulunmuyor.

Efecan Dianzenza Kimdir?

Efecan Dianzenza, 14 Temmuz 1990 tarihinde İngiltere’nin Londra şehrinde dünyaya geldi. Annesi Türk, babası İngiliz olan Dianzenza, 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye taşındı ve İzmir Karşıyaka’da büyüdü. Gençlik yıllarında futbola ilgi duyan ve Karşıyaka Spor Kulübü altyapısında forma giyen Efecan, daha sonra müziğe yöneldi. DJ’lik ve solistlik yapan isim, asıl ününü Survivor 2016 Gönüllüler takımıyla kazandı. 2025 yılında Survivor All Star kadrosunda da yer alan Efecan, yarışma performansının yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme geldi.

Duygu Çavdar Kimdir?

15 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’da doğan Duygu Çavdar, sosyal medya fenomeni ve influencer olarak tanınıyor. Moda, yaşam tarzı ve güzellik üzerine ürettiği içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Efecan Dianzenza ile 16 yıl süren bir birliktelik yaşadı ve bu ilişkinin 8 yılı evlilikle geçti. Çiftin bu evlilikten bir kız çocukları bulunuyor. Boşanma sürecinde yaşanan olaylar karşısında mesafeli duruşunu koruyan Çavdar, profesyonel iş birlikleri ve annelik kimliğiyle ön plana çıktı.